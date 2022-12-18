Зеленский рассказал, будут ли эвакуировать Киев

Несмотря на то, что РФ наносит массированные массивные ракетные удары по критической инфраструктуре, украина держится, а жители сами решают, эвакуироваться им в более безопасное место или нет.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью одному из французских СМИ.

Зеленский сравнил войну Путина с войной фашистской Германии и отметил, что Украина готова отстаивать и возвращать свои территории.

"Россия шаг за шагом повторяет войну фашистского режима, режима Гитлера. Тот наносил по Европе, включая Украину, удары по инфраструктуре. Была бомбардировка по инфраструктуре, жизненно важным пунктам, по электроэнергии, в доставке, чтобы у людей была паника, чтобы они начинали бегать чтобы легче потом было разрушить полностью города, потому что города, когда нет людей, легче полностью разрушить, а уже потом заходят военные, тактика президента Путина такая же грязная, как и тактика Гитлера, она нам абсолютно ясна и поэтому мы готовы отстоять. раз уже пережил такую волну агрессии, я думаю, и во второй раз переживет", — отметил Зеленский.

Также президент отметил, что эвакуировать большие города власти не планируют, поскольку это решение самих граждан.

"У нас рабства нет, у нас демократическое общество. Когда люди хотят уехать, они могут себе это позволить и это нормально. Все разрушенные города на Донбассе пустые. Людей либо убила российская армия, либо они их уничтожили, либо люди уехали, правильно делали". Они ехали, потому что там были постоянно под огнем", — отметил он.

Напомним, что перед вторжением Путин отказался встречаться с Зеленским, назвав его "пособником нацизма" из-за санкций против Виктора Медведчука.

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