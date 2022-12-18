Зеленський розповів, чи будуть евакуйовувати Київ

Зеленський вважає, що громадяни України самі мають вирішувати, чи евакуйовуватися з великих міст.

Попри те, що РФ завдає масованих масивних ракетних ударів по критичній інфраструктурі , україна тримається, а жителі самі вирішують, чи евакуюватися їм у більш безпечне місце, чи ні.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю одному з французьких ЗМІ.

Зеленський порівняв війну Путіна з війною фашистської Німеччини і зазначив, що Україна готова відстоювати і повертати свої території.

"Росія крок за кроком повторює війну фашистського режиму, режиму Гітлера. Той завдавав по Європі, включно з Україною, удари по інфраструктурі. Було бомбардування по інфраструктурі, життєво важливим пунктам, по електроенергії, вдопостачанню, щоб у людей була паніка, щоб вони починали бігти, щоб легше потім було зруйнувати повністю міста. Бо міста, коли немає людей, легше повністю зруйнувати. А вже потім заходять військові. Тактика президента Путіна така ж брудна, як і тактика Гітлера, вона нам абсолютно зрозуміла і тому ми готові відстояти. Світ один раз вже пережив таку хвилю агресії, я думаю, і другий раз переживе", - зазначив Зеленський.

Також президент зазначив, що евакуйовувати великі міста влада не планує, оскільки це рішення самих громадян.

"У нас рабства немає, у нас демократичне суспільство. Коли люди хочуть поїхати, вони можуть собі це дозволити і це нормально. Всі зруйновані міста на Донбасі порожні. Людей або вбила російська армія, або вони їх знищили, або люди поїхали, правильно робили. Вони їхали, бо там були постійно під вогнем", - зазначив він.

Нагадаємо, що перед вторгенням Путін відмовився зустрічатись з Зеленським, назвавши його "пособником нацизму" через санкції проти Віктора Медведчука.

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