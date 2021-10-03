"Динамо" и "Шахтер" не определили победителя в упорном украинском Классико

"Динамо" и "Шахтер" не определили победителя в упорном украинском Классико

Киевляне сохранили трехочковый гандикап над "горняками" на вершине таблицы УПЛ.

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" сыграли вничью центральный матч 10-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок грандов отечественного футбола на столичном "Олимпийском" закончился со счетом 0:0.

В первом тайме обе команды имели хорошие возможности, чтобы выйти вперед, но не реализовали их. На 9-й минуте "Шахтер" спасла штанга после удара Карлоса Де Пены, а добивание от Виталия Буяльского заблокировал Марлон.

"Горняки" ответили моментом у Алана Патрика - бразилец опасно пробил над перекладиной ворот Георгия Бущана. На 17-й минуте голкиперу "бело-синих" пришлось серьезно вступить в игру и из-под перекладины достать мяч после удара Тараса Степаненко головой.

На 28-й минуте киевляне едва сами не привезли себе гол - Сидорчук потерял мяч, а Марлос с линии штрафной красивым обводящим ударом направил мяч рядом со штангой. В конце тайма "Динамо" также создало прекрасный момент - бразильский новичок Витиньо убежал к воротам Андрея Пятова после паса Буяльского, но в верхний угол не попал.

После перерыва киевляне действовали несколько активнее. Лучшую возможность после розыгрыша штрафного удара имел Виктор Цыганков, но Пятов совершил великолепный сейв и нейтрализовал угрозу от лидера "бело-синих". В итоге, нулевая ничья, стратегически важная для столичного клуба.

Таким образом, "Динамо" (26 очков) сохранило лидерство в таблице УПЛ.

"Шахтер" продолжает занимать вторую позицию, отставая от киевлян на 3 балла.

В 11-м туре УПЛ, который состоится после паузы на игры национальных сборных, "бело-синие" 16 октября проведут выездную игру со "Львовом", а "горняки" днем ранее примут луганскую "Зарю".

Напомним, 22 сентября "горняки" и "бело-синие" встречались в Суперкубке Украины. Донецкий клуб разгромно победил (3:0) и стал обладателем трофея.

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