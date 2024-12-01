"Динамо" не сумело обыграть "Колос", но вернулось на первое место в УПЛ (видео)

Команда Александра Шовковского потеряла важные очки в борьбе за чемпионство.

"Динамо" на выезде сыграло вничью с "Колосом" в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Колос" в Ковалевке завершился со счетом 1:1 .

Уже на 5-й минуте встречи "бело-синие" открыли счет – Владимир Бражко нанес точный удар под штангу из-за пределов штрафной.

Однако на 33-й минуте ковалевцы отыгрались – после удара Даниила Алефиренко из-за пределов штрафной защитник киевлян Тарас Михавко неудачно подставил ногу и мяч залетел в ворота Георгия Бущана.

Обзор матча "Колос" – "Динамо"

В третий раз в сезоне потеряв очки, "Динамо" (36 баллов) все равно вернуло себе лидерство в УПЛ. Команда Александра Шовковского по дополнительным показателям опережает идущую на второй позиции "Александрию". "Колос" (14 пунктов) находится на 12-м месте.

Впереди у киевлян два матча подряд с "Александрией" – 4 декабря на выезде перенесенный поединок 1-го тура, а 8 декабря домашняя встреча 16-го тура. "Колос" 8 декабря на своем стадионе сыграет против "Оболони".

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