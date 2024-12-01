"Динамо" не зуміло обіграти "Колос", але повернулося на перше місце в УПЛ (відео)

Команда Олександра Шовковського втратила важливі очки у боротьбі за чемпіонство.

"Динамо" на виїзді зіграло внічию з "Колосом" у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершився з рахунком 1:1 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі "біло-сині" відкрили рахунок – Володимир Бражко завдав точного удару під стійку з-за меж штрафного майданчика.

Однак на 33-й хвилині ковалівці відігралися – після удару Данила Алефіренка з-за меж штрафного майданчика захисник киян Тарас Михавко невдало підставив ногу і м'яч залетів у ворота Георгія Бущана.

Огляд матчу "Колос" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Втретє в сезоні втративши очки, "Динамо" (36 балів) все одно повернуло собі лідерство в УПЛ. Команда Олександра Шовковського за додатковими показниками випереджає "Олександрію", яка йде на другій позиції. "Колос" (14 пунктів) перебуває на 12-му місці.

Попереду в киян два поспіль матчі з "Олександрією" – 4 грудня на виїзді перенесений поєдинок 1-го туру, а 8 грудня домашня зустріч 16-го туру. "Колос" 8 грудня на своєму стадіоні зіграє проти "Оболоні".

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