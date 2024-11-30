"Кривбасс" с хет-триком обыграл "Полесье" в борьбе за зону еврокубков (видео)

"Кривбасс" победил "Полесье" в домашнем матче 15-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 3:1 .

Героем встречи стал полузащитник криворожцев Егор Твердохлиб, который оформил хет-трик, отличившись на 11-й, 73-й и 86-й минутах.

Житомирцы ответили только одним забитым мячом, который на 63-й минуте забил Алексей Гуцуляк.

Обзор матча "Кривбасс" – "Полесье"

Благодаря этой победе "Кривбасс" (25 очков) поднялся на четвертую позицию в УПЛ. "Полесье" (23 балла) опустилось на пятую строчку.

В следующем туре УПЛ команда Юрия Вернидуба 7 декабря на выезде встретится с "Черноморцем", а житомирский клуб 9 декабря примет "Рух".

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