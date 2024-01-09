"Динамо" объявило имена соперников на зимних сборах – календарь спаррингов

Киевское "Динамо" обнародовало спарринг-партнеров на зимних сборах в Турции.

Как сообщает официальный сайт столичного клуба, совсем скоро "бело-синие" начнут подготовку ко второй части сезона.

Сначала команды Александра Шовковского будут тренироваться на клубной базе в Вите-Литовской, после чего отправятся на тренировочный сбор в Турцию.

Там "Динамо" проведет ряд контрольных матчей, многие из которых уже согласованы. Первый спарринг запланирован на 26 января.

Расписание контрольных матчей киевлян на турецком сборе сейчас выглядит так:

26 января: "Динамо" – "Балкани" (Косово)

29 января: "Динамо" – "Легия" (Польша)

30 января: "Динамо" – "Пахтакор" (Узбекистан)

2 февраля: "Динамо" – "Левски" (Болгария)

8 февраля: "Динамо" – "Лиепая" (Латвия)

9 февраля: "Динамо" – "Шкендия" (Северная Македония)

12 февраля: "Динамо" – РФШ (Латвия)

17 февраля: "Динамо" – "Шериф" (Молдова)

Напомним, "Динамо" отправилось на зимний перерыв на пятом месте в УПЛ, набрав 28 очков после 14 сыгранных матчей. Имея три поединка в запасе, "бело-синие" по потерянным очкам вместе с "Шахтером" лидируют в чемпионате Украины.

После зимней паузы турнир возобновится 24 февраля (базовая дата): в 18-м туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Металлиста 1925".

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