"Манчестер Юнайтед" одержал уверенную победу и вышел в 1/16 финала Кубка Англии (видео)

"Манчестер Юнайтед" в матче 1/32 финала Кубка Англии на выезде победил "Уиган", который выступает в Лиге 1 (третьем по силе дивизионе страны – прим.). Поединок завершился со счетом 0:2 .

Подопечные Эрика тен Хага забили по голу в каждом из таймов. На 22-й минуте встречи "манкунианцев" вывел вперед Диогу Далот после передачи Маркуса Рашфорда.

Во втором тайме "красные дьяволы" закрепили свое преимущество – на 74-й минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш.

Отметим, что за весь матч "Манчестер Юнайтед" нанес 33 удара по воротам соперника (14 – в створ) против 9 ударов у "Уигана" (2 – в створ).

Обзор матча "Уиган" – "Манчестер Юнайтед"

В четвертом раунде Кубка Англии команда тен Хага встретится с победителем пары "Ньюпорт" – "Истли". Базовая дата проведения матча – 27 января.

Следующий поединок МЮ проведет 14 января дома против "Тоттенхэма" в чемпионате Англии.

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