"Динамо" объявило о первом летнем трансфере

Денис Антюх подписал контракт со столичным клубом.

Киевское "Динамо" на официальном сайте объявило о трансфере Дениса Антюха, который в прошлом сезоне выступал за "Колос" из Ковалевки.

23-летний фланговый форвард подписал с "бело-синими" контракт на 4 года.

В летнее межсезонье Денис хорошо проявил себя на просмотре в киевском клубе, отметившись забитыми мячами в воротах "Базеля" и "Люцерна".

В прошлом сезоне Антюх провел за "Колос" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча, а также дебютировал в еврокубках, сыграв в квалификации Лиги Европы.

Добавим, что 23-летний вингер стал первым новичком киевлян в межсезонье. На просмотре в "Динамо" также находятся Владислав Кулач и Андрей Коробенко.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, "Динамо" отдало нападающего Франа Соля в аренду испанскому "Эйбару".

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