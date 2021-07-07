Футболист "Динамо" перешел в испанский клуб: озвучены условия трансфера

Финансовая сторона сделка, как обычно, не разглашается.
Форвард киевского "Динамо" Фран Соль продолжит карьеру в испанском "Эйбаре".
За клуб Сегунды 29-летний нападающий будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год, сообщает официальный сайт "бело-синих".
"Динамо" пожелало своему игроку успехов в новом сезоне.
- Соль перешел в киевский клуб в январе 2019 года из "Виллем II". За него "бело-синие" заплатили 3,5 млн евро.
- Всего на счету Франа в составе "Динамо" 23 игры и 4 гола.
- Минувший сезон испанец провел на родине в аренде в "Тенерифе", в составе которого сыграл 39 матчей, забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, "Динамо" попрощалось с бразильским нападающим Клейтоном.