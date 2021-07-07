Футболист "Динамо" перешел в испанский клуб: озвучены условия трансфера

Финансовая сторона сделка, как обычно, не разглашается.

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль продолжит карьеру в испанском "Эйбаре".

За клуб Сегунды 29-летний нападающий будет выступать на правах аренды, которая рассчитана на один год, сообщает официальный сайт "бело-синих".

"Динамо" пожелало своему игроку успехов в новом сезоне.

Соль перешел в киевский клуб в январе 2019 года из " Виллем II ". За него "бело-синие" заплатили 3,5 млн евро.

". За него "бело-синие" заплатили 3,5 млн евро. Всего на счету Франа в составе "Динамо" 23 игры и 4 гола.

Минувший сезон испанец провел на родине в аренде в "Тенерифе", в составе которого сыграл 39 матчей, забил 10 мячей и сделал 2 результативные передачи.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, "Динамо" попрощалось с бразильским нападающим Клейтоном.

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