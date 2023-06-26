"Динамо" ярким видеороликом анонсировало возвращение Ярмоленко

Киевское "Динамо" на своих страницах в соцсетях анонсировало возвращение полузащитника Андрея Ярмоленко.

Пресс-служба "бело-синих" опубликовала видеоролик с эффектными действиями вингера во время выступлений в составе столичного клуба.

"Продолжение следует", – намекнуло "Динамо" на возвращение Ярмоленко.

Отметим, что сейчас Андрей является свободным агентом. В июне 33-летний капитан сборной Украины покинул эмиратский "Аль-Айн".

В прошлом сезоне Ярмоленко провел 33 матча за "Аль-Айн" во всех турнирах, забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2007 по 2017 год. В составе "бело-синих" он сыграл 340 матчей во всех соревнованиях, забил 137 голов и отдал 90 ассистов.

Летом 2017 года Андрей за 25 миллионов евро перешел из "Динамо" в дортмундскую "Боруссию". С лета 2018 года он защищал цвета лондонского "Вест Хэма", а в июле 2022-го присоединился к "Аль-Айну", где играл под руководством Сергея Реброва.

Напомним, во время июньских матчей украинской сборной Ярмоленко заинтриговал возможным возвращением в "Динамо" и нарвался на троллинг от главного тренера "сине-желтых" Реброва.

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