"Динамо" яскравим відеороликом анонсувало повернення Ярмоленка

Київське "Динамо" на своїх сторінках у соцмережах анонсувало повернення півзахисника Андрія Ярмоленка.

Пресслужба "біло-синіх" опублікувала відеоролик з ефектними діями вінгера за часів виступів у складі столичного клубу.

"Далі буде", – натякнуло "Динамо" на повернення Ярмоленка.

Зазначимо, що наразі Андрій є вільним агентом. У червні 33-річний капітан збірної України залишив еміратський "Аль-Айн".

Минулого сезону Ярмоленко провів 33 матчі за "Аль-Айн" у всіх турнірах, забив 12 голів та зробив чотири результативні передачі.

Ярмоленко виступав за "Динамо" від 2007 до 2017 року. У складі "біло-синіх" він зіграв 340 матчів в усіх змаганнях, забив 137 голів і віддав 90 асистів.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов з "Динамо" до дортмундської "Боруссії". Від літа 2018 року він захищав кольори лондонського "Вест Гема", а в липні 2022-го приєднався до "Аль-Айна", де грав під керівництвом Сергія Реброва.

Нагадаємо, під час червневих матчів української збірної Ярмоленко заінтригував можливим поверненням до "Динамо" та нарвався на тролінг від головного тренера "синьо-жовтих" Реброва.

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