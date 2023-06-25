Іспанія – Україна: де дивитися і ставки букмекерів на матч молодіжного Євро-2023

Підопічні Руслана Ротаня позмагаються з іспанцями за першу сходинку в групі.

У вівторок, 27 червня, молодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Іспанії в заключному матчі групового етапу фінального турніру Євро-2023.

Поєдинок відбудеться в румунському Бухаресті на стадіоні "Джулешті". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Обидві збірні вже забезпечили собі вихід до плейоф турніру, набравши по 6 очок у стартових двох турах. Тому в очному протистоянні Україна та Іспанія визначать переможця квартету B.

Команда Руслана Ротаня на континентальній першості вже перемогла Хорватію (2:0) та вирвала перемогу над Румунією (0:1). Збірна Іспанії здобула розгромну перемогу над румунами (0:3) та мінімально обіграла хорватів (1:0).

Перед останнім туром Іспанія випереджає Україну за додатковими показниками, тому "синьо-жовтим" потрібно вигравати очну зустріч, щоб посісти перше місце в групі.

У паралельному поєдинку зіграють Хорватія та Румунія, які ще не набирали залікових балів на цьому турнірі, та втратили шанси вийти з групи.

Де дивитися матч Іспанія – Україна

Поєдинок 3-го туру молодіжного Євро-2023 між збірними Іспанії та України можна буде подивитися на сайті Суспільне Спорт. Трансляція також буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного.

На нашому сайті також буде доступна онлайн-трансляція матчу Іспанія – Україна.

Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Україна

Букмекери вважають фаворитом майбутнього поєдинку збірну Іспанії. На перемогу "Червоної фурії" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,89. Нічия – 3,85. Виграш України – 4,60.

Фінальна частина Євро-2023 (U-21) триватиме до 8 липня в Грузії та Румунії. У чвертьфіналі українці зустрінуться зі збірною, яка посяде першу або другу сходинку квартету D. Це буде Франція, Швейцарія, Норвегія або Італія.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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