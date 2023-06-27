"Якщо не вб'ють – він втече" – експерт про імовірне майбутнє Пригожина в Білорусі

Після низки новин про те, що ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин зараз перебуває начебто в Білорусі, його майбутнє та майбутнє його угруповання опинилось під загрозою.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"В повному складі вони, "вагнерівці" не повертаються на фронт. Частково вони будуть залишатись на території Росії. Не дивлячись навіть на той "марш", ПВК "Вагнер" буде використовуватись, тому що Росії не вистачає ресурсу, щоб закрити весь фронт. На деяких локаціях у них є гострий дефіцит особового складу, - вважає Коваленко. - Звісно, за "вагнерівцями" буде підвищений контроль, але використання продовжиться".

Щодо самого Пригожина, Коваленко припустив наступне:

"Не думаю, що Пригожин зможе закінчити свої дні власною смертю. Небезпека для його життя досить реальна. В середньостроковій перспективі його може спіткати інфаркт або інсульт. Розтину не буде, тому що він засвідчить дію отрути. Для нього є реальна небезпека. Ніхто не заспокоїться. Пригожин був не один, у нього була підтримка. Зараз розпочинається гра на виживання".

На думку Коваленка, у Лукашенка немає необхідності в створенні приватної військової компанії.

Резюмуючи, Коваленко висловив таку думку: "Білорусь – це не рівень Пригожина. Якщо його не вб’ють, то він втече. Це не його рівень. Так чи інакше там він не на постійній основі".

Як стало відомо ТСН.ua від джерела у владних колах, станом на сьогодні офіційно не підтверджується, чи створюються у Білорусі табори "вагнерівців".

Після низки повідомлень про те, що ватажок "вагнерівців" начебто вже перебуває в Білорусі та створює там табори для свого угруповання, наші посадовці відповіли, що поки не знайшли цьому підтвердження.

"Прибрати вагнерівців з російської території – можливо, це вигідно росіянам, бо вони перелякались. Їх, "вагнерівців" можуть розкидати по підрозділах на фронті, кинуть у "м’ясорубку" та знищать. Є такий суб’єктивний прогноз. До речі, до подій з "вагнерівцями" у іноземних політиків була впевненість, що Кремль міцний, потужний, а Путін лідер нецивілізованого світу. Тільки останні події їм, закордонним політикам, продемонстрували, що це колос на глиняних ногах", - вважає наше джерело у владних колах.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко радий вітати терористичне угруповання ПВК "Вагнер" у Білорусі, бо ЗС РБ отримають від них "цінний досвід". Втім, він не підтвердив, чи перебувають вони вже на території РБ.

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