"Укрзалізниця" закриє близько 70 станцій: у чому причина

"Укрзалізниця" закриє близько 5% станцій. Йдеться, зокрема, про ті, які не працюють понад п'ять років.

Про це заявив член правління компанії В'ячеслав Єрьомін в інтерв'ю Rail.insider.

За його словами, замість частини станцій планується побудувати вантажні хаби.

"У нас є чітке розуміння закриття станцій, які не працюють взагалі. Плануємо це робити. Наголошую, йдеться не про малодіяльні, а про ті ділянки, які не використовувалися п'ять і більше років. Однак є амортизація, витрати на їх утримання, податок на землю, хоча його зараз і знизили до 0,25%, однак такі витрати є", – зазначив Єрьомін.

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По кожній із таких станцій планують знаходити окремі рішення, чому передуватиме ретельний аналіз.

"Нам не потрібна одна станція, на яку приїде один вагон. Ми створимо хаб, де буде 100 вагонів, а автомобілі зроблять першу та останню милю, довезуть до всіх точок вантаж. Не потрібно буде багато станцій, оскільки буде розумне логістичне рішення", – сказав Єрьомін.

Згідно зі статистикою, в структурі УЗ 1402 залізничні станції, йдеться про закриття близько 70 з них.

Додамо, що "Укрзалізниця" планує повернути воєнізовану охорону в потяги, аби уникати конфліктних ситуацій.

Крім того, в Україні запустили пілотний проєкт жіночих купе, придбати квитки вже можна в мобільному застосунку, йдеться в ТСН.

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