В Беларусь прилетал российский транспортный "Руслан": есть ли опасность для украинцев

В воскресенье, 25 июня, в Беларусь прилетал транспортный Ан-124 "Руслан" ВКС РФ. Ранее подобный тип самолета доставлял ракетные комплексы.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн".

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По их данным, Ан-124 приземлился в Национальном аэропорту Минск в 15:12. Борт вылетал из российского Ульяновска. В Белоруссии он пробыл почти сутки. В 13:03 26 июня борт вылетел обратно в Россию и приземлился в аэропорту "Внуково" в 14:15.

С какой целью он прилетал в Беларусь – пока неизвестно. Авторы паблика предполагают, что рейс мог быть и коммерческим.

"Впрочем, ранее на таких самолетах привозили в Белоруссию партию тактических ракетных комплексов "Точка-У", ракеты для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и другие боеприпасы. Однако тогда Ан-124 прилетали на военные аэродромы", — подчеркнули они.

Еще одна причина, почему "Руслан" прилетал в Минск — мог привезти какие-нибудь запчасти или что-то из военных нужд.

"В Национальном аэропорту "Минск", куда прилетал этот борт, есть авиаремонтный завод", – отметили авторы мониторингового канала.

Напомним, в Беларуси до октября 2023 года были продлены запрет на полеты у границы с Украиной, поэтому из агроза ракетных обстрелов со стороны РБ сохраняется.

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