Динамо – Зриньски: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

В четверг, 6 ноября, киевское "Динамо" сыграет с боснийским "Зриньски" в матче третьего тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Это будет номинально домашний для украинского клуба поединок, который из-за войны с российскими оккупантами состоится в польском Люблине на "Арене Люблин". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

После двух туров "Динамо" (0 очков) занимает 34-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. На старте подопечные Александра Шовковского проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), после чего разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3).

"Зриньски" (3 балла) находится на 13-й строчке в таблице Лиги конференций. Боснийский клуб разбил гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (5:0), а затем проиграл немецкому "Майнцу" (0:1).

После матча против "Зриньски" киевлян ждут еще три поединка в основном раунде Лиги конференций, в которых соперниками "Динамо" будут "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Зриньски".