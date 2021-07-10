Дисциплинарное дело против Англии на Евро-2020: УЕФА вынес строгое решение

Дисциплинарное дело против Англии на Евро-2020: УЕФА вынес строгое решение

Наказание настигло команду "Трех львов" накануне финала турнира.

УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии (ФАА) за действия ее болельщиков в полуфинальном матче Чемпионата Европы-2020 против национальной команды Дании.

По ходу игры фанаты "Трех львов" освистали гимн страны соперников, использовали пиротехнику и светили лазерной указкой в глаза голкиперу скандинавов Касперу Шмейхелю, когда в его ворота пробивали пенальти.

Пресс-служба УЕФА сообщила, что за действия своих фанатов ФАА обязана будет выплатить штраф в размере 30 тысяч евро.

Сборная Англии обыграла датчан в дополнительное время со счетом 2:1.

со счетом 2:1. В финале турнира команда "Трех львов" сыграет с Италией. Поединок состоится в воскресенье, 11 июня, в Лондоне на "Уэмбли". Начало матча - в 22:00.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, дед целый тайм смотрел компьютерную симуляцию матча Англия - Дания, думая, что наблюдает за полуфиналом Евро-2020.

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