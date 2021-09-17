Добыл 7 медалей: самому титулованному паралимпийцу Игр-2020 дали звание Героя Украины

Максим Крыпак переписал историю Украины на Паралимпиадах.

Президент Владимир Зеленский присвоил украинскому пловцу-паралимпийцу Максиму Крыпаку звание Героя Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал во время встречи с паралимпийской сборной Украины.

Читайте также: Украина феерично выступила на Паралимпийских играх-2020 в Токио: кто стал обладателями медалей

На Паралимпийских играх-2020 в Токио Крыпак завоевал семь наград, среди них - пять золотых. Украинец стал самым титулованным спортсменом Игр в Токио.

Таким образом, Максим установил историческое достижение. Впервые представитель Украины стал победителем неофициального личного медального зачета на летних Паралимпиадах.

Также Крыпак стал самым успешным украинским спортсменом за всю историю Паралимпийских игр. Всего у Максима 15 медалей, 10 из которых - золотые.

Смотрите также: Итоговый медальный зачет Паралимпийских игр-2020

Паралимпийские игры-2020 в Токио продолжались с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Паралимпиада в Токио стала одной из самых успешных для Украины за время независимости. "Сине-желтые" смогли завоевать 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Это второй показатель в истории нашей страны на летних Паралимпиадах.

Смотрите также: Феномен "сине-желтых" паралимпийцев: как украинская сборная стала одной из сильнейших на планете

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку