Еще один новичок: "Шахтер" объявил о трансфере бразильского форварда

Донецкий "Шахтер" оформил трансфер бразильского нападающего Кауана Элиаса.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 18-летний форвард перешел к чемпиону Украины из бразильского "Флуминенсе". Его контракт с "оранжево-черными" рассчитан на 5 лет.

За донецкий клуб Элиас будет играть под 19-м номером. По информации AS, сумма трансфера бразильца составила 17 миллионов евро + 3 миллиона евро бонусами. "Флуминенсе" также получит 10% от суммы последующей продажи игрока.

Кауан — воспитанник академии клуба "Флуминенсе", за юношеские и молодежные команды которого выступал с 2017 года. 25 мая 2023-го дебютировал в составе главной команды. Всего на счету форварда 47 матчей, 8 голов и 2 ассиста на взрослом уровне (30 матчей, 6 голов и 2 ассиста в бразильской Серии А, 7 матчей в Кубке Либертадорес, 7 матчей и 1 гол в Лиге Кариока, 3 матча и 1 гол в Кубке Бразилии). Он является обладателем Кубка Либертадорес-2023.

С марта 2023 года Элиас выступает за сборную Бразилии U-17 (12 матчей, 9 голов), в составе которой стал победителем и лучшим бомбардиром (4 забитых мяча) чемпионата Южной Америки-2023 (U-17).

Ранее сообщалось, что "Шахтер" объявил о подписании боливийского центрального защитника Диего Арройо.

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