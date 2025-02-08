Ще один новачок: "Шахтар" оголосив про трансфер бразильського форварда

Донецький "Шахтар" оформив трансфер бразильського нападника Кауана Еліаса.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", 18-річний форвард перейшов до чемпіона України з бразильського "Флуміненсе". Його контракт із "помаранчево-чорними" розраховано на 5 років.

За донецький клуб Еліас гратиме під 19-м номером. За інформацією AS, сума трансферу бразильця склала 17 мільйонів євро + 3 мільйони євро бонусами. "Флуміненсе" також отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

Кауан – вихованець академії клубу "Флуміненсе", за юнацькі та молодіжні команди якого виступав від 2017 року. 25 травня 2023-го дебютував у складі головної команди. Усього на рахунку форварда 47 матчів, 8 голів та 2 асисти на дорослому рівні (30 матчів, 6 голів і 2 асисти в бразильській Серії А, 7 матчів у Кубку Лібертадорес, 7 матчів і 1 гол у Лізі Каріока, 3 матчі та 1 гол у Кубку Бразилії). Він є володарем Кубка Лібертадорес-2023.

Від березня 2023 року Еліас виступає за збірну Бразилії U-17 (12 матчів, 9 голів), у складі якої став переможцем та найкращим бомбардиром (4 забиті м'ячі) чемпіонату Південної Америки-2023 (U-17).

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" оголосив про підписання болівійського центрального захисника Дієго Арройо.

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