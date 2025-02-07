Реал Мадрид – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

У суботу, 8 лютого, в центральному матчі 23-го туру іспанської Ла Ліги зійдуться "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна та "Атлетіко".

Мадридське дербі відбудеться на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в столиці Іспанії. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Наразі "Реал" очолює турнірну таблицю Примери, маючи 49 очок після 22 поєдинків. Команда Карло Анчелотті на один бал випереджає "Атлетіко" і на 4 пункти "Барселону", яка йде третьою.

Де дивитися матч Реал Мадрид – Атлетіко

В Україні поєдинок між "Реалом" та "Атлетіко" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Атлетіко

Фаворитом мадридського дербі букмекери вважають "Реал". На перемогу "вершкових" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,91. Нічия – 3,60. Виграш "матрацників" – 4,15.

Додамо, що напередодні обидва клуби вийшли до півфіналу Кубка Іспанії. "Реал" з Луніним у воротах драматично вирвав перемогу над "Леганесом" (3:2), тоді як "Атлетіко" розгромив "Хетафе" (5:0).

Також чвертьфінальну стадію Кубка Іспанії подолали "Реал Сосьєдад" та "Барселона". Жеребкування 1/2 фіналу турніру відбудеться 12 лютого.

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