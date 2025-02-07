"Шахтар" оголосив про підписання новачка: ким підсилилися "гірники"

Донецький "Шахтар" оформив трансфер болівійського центрального захисника Дієго Арройо.

Як повідомляється на офіційному сайті клубу, контракт "гірників" з 19-річним гравцем розрахований до 31 грудня 2029 року.

За інформацією ЗМІ, "Болівар" отримав за свого футболіста один мільйон доларів. Крім того, болівійський клуб збереже частину економічних прав на гравця та зможе отримати відсоток від його наступного продажу.

Арройо – вихованець футбольної академії "Тауїчі Агілера". У липні 2023 року перейшов до найтитулованішого клубу Болівії "Болівара" (Ла-Пас).

У сезоні-2023/24 Дієго грав на правах оренди в "молодіжці" бразильського клубу "Баїя" U-20. За головну команду "Болівара" він дебютував 26 вересня 2024 року. Став чемпіоном Болівії-2024.

Від листопада 2024 року Арройо виступає за збірну Болівії U-20.

Читайте також:

Реал Мадрид – Атлетіко: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ла Ліги

Легенда "Реала" та збірної Іспанії Серхіо Рамос знайшов новий клуб

"Ліверпуль" взяв розгромний реванш у "Тоттенгема" та вийшов до фіналу Кубка англійської ліги (відео)