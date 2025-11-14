- Дата публикации
Еще одна европейская сборная оформила выход на ЧМ-2026
Хорватия досрочно квалифицировалась в Мундиаль.
Сборная Хорватии вышла в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу.
14 ноября хорваты дома одержали волевую победу над командой Фарерских островов со счетом 3:1.
Пропустив первыми на 16-й минуте от Гезы Давида Тури, "клетчатые" отыгрались на 23-й минуте благодаря точному удару Йошко Гвардиола.
После перерыва хорваты еще дважды поразили ворота соперника – на 57-й минуте отличился Петар Муса, а окончательный счет на 70-й минуте установил Никола Влашич.
После этой победы Хорватия (19 очков) за тур до конца обеспечила себе первое место в группе и завоевала путевку на Мундиаль.
Хорватия – третья европейская сборная, которая уже отобралась на ЧМ-2026. Раньше это сделали Англия и Франция.
Напомним, победители групп европейского отбора на ЧМ-2026 получают прямые путевки на Мундиаль. Сборные, которые финишируют вторыми, попытаются отобраться на планетарное первенство через плей-офф.
Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.