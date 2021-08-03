"Это все для Украины": первые слова борцов-финалистов Олимпиады-2020 после триумфа

"Это все для Украины": первые слова борцов-финалистов Олимпиады-2020 после триумфа

Парвиз Насибов и Жан Беленюк пробились в финал на Играх в Токио.

Украинские борцы греко-римского стиля Парвиз Насибов и Жан Беленюк гарантировали себе медали Олимпийских игр-2020 в Токио. Наши спортсмены в блестящем стиле вышли в финал и 4 августа поборются за "золото".

Насибов (вес до 67 кг) в полуфинале совершил героический камбэк и победил египетянина Мохаммеда Ибрагима Эль-Сайеда, а депутат украинского парламента Беленюк (вес до 87 кг) на классе справился с хорватом Иваном Гуклеком.

Оба борцы после выхода в финал дали очень эмоциональные интервью. Насибов расплакался прямо в телеэфире.

"Очень приятно. Это у меня слезы, я прошел очень трудный путь к этим Олимпийским играм. У меня родители дома ждут. Спасибо большое всем. Украина - привет. Это все для Украины. Хвала богу, что он наградил меня этой победой. Чем тяжелее победы - тем они слаще.

Украина - сильный народ, мы выиграли. Украина, Азербайджан - это мои любимые страны, мои родины. Это не все, я буду еще настраиваться на финал. Выйду из зала и попробую забыть эмоции. Сейчас после схватки сил как никто не забирал. Что может быть лучше? Выше Олимпийских игр ничего нет", - цитирует борца Суспільне Спорт.

В свою очередь, Беленюк признался, что путь к финалу Олимпиады получился очень тяжелым, а также поблагодарил украинцев за поддержку.

"Очень трудный путь. Это касается не только борьбы в Токио, но и подготовки. Есть некоторые нюансы, которые постигли нас в процессе этой подготовки. Возможно, позже поделюсь информацией. Тем не менее, очень рад, что мне удалось выйти в финал. Знаю как переживают наши украинцы, и хочу их порадовать достойным результатом. Спасибо им за поддержку. Дай бог, чтобы завтра было как надо.

Психологически очень трудно быть фаворитом. Но стараюсь абстрагироваться от этого. Ведь Олимпийские игры - самые тяжелые в смысле психологической нагрузки соревнования. Действительно, когда на тебе большая ответственность, за тобой - целая страна, за тобой люди, которые на протяжении пяти лет говорили, что мы ждем "золота", - конечно, я бы очень не хотел их подставить. Надеюсь, что их порадую", - сказал Беленюк.

После своих побед Беленюк и Насибов встретились и сфотографировались. "Болейте за нас завтра", - подписал Жан снимок в Instagram.

До выхода в финал Олимпиады также была близка борчиха вольного стиля Ирина Коляденко, но после поражения в полуфинале поборется за "бронзу".

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио шесть медалей - 5 бронзовых и одна серебряная.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 3 августа в нашей онлайн-трансляции.

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