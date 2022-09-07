Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 8 сентября , киевское "Динамо" проведет первый поединок группового раунда Лиги Европы сезона-2022/23 против турецкого "Фенербахче".

Команды проведут поединок в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу". Начало игры – в 19:45 по киевскому времени.

В другом противостоянии группы обидчик "Днепра-1" в квалификации ЛЕ кипрский АЕК Ларнака будет дома принимать французский "Ренн". Эта игра также начнется в 19:45 по Киеву;

Поединки 2-го тура группового этапа Лиги Европы состоятся 15 сентября: "Динамо" – АЕК, "Ренн" – "Фенербахче".

Добавим, что "бело-синие" и стамбульцы уже пересекались в этом еврокубковом сезоне. В рамках 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Динамо" прошло "Фенербахче" (0:0, 2:1). После этого подопечные Мирчи Луческу в рамках 3-го раунда отбора самого престижного клубного турнира Европы одолели австрийский "Штурм" (1:0, 2:1). Впрочем, сыграть в группе ЛЧ киевлянам не судилось, ведь в плей-офф квалификации они уступили португальской "Бенфике" (0:2, 0:3).

Что касается "Фенербахче", то они после вылета от "Динамо" прошли две стадии отбора Лиги Европы. Сначала стамбульцы обыграли чешский "Словацко" (3:0, 1:1), а в плей-офф разобрались с австрийской "Аустрией" (2:0, 4:1).