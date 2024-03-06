Форвард "Шахтера" перешел в клуб со второго дивизиона чемпионата Польши

Украинский нападающий донецкого "Шахтера" Богдан Вьюнник стал игроком польской "Лехии".

О подписании 21-летнего украинца гданьский клуб объявил на своем официальном сайте.

Сообщается, что Вьюнник перебрался в "Лехию" в статусе свободного агента. Перед этим он досрочно расторг контракт с "Шахтером".

Соглашение Богдана с польской командой рассчитано до 30 июня 2028 года.

В этом сезоне Вьюник провел шесть матчей за "Шахтер" в чемпионате Украины, забил один гол и отдал два ассиста.

В последний раз он выходил на поле в составе донецкого клуба еще 16 сентября 2023 года в матче УПЛ против "Оболони".

Вьюник стал четвертым украинским футболистом в "Лехии". За эту команду уже играют его соотечественники Максим Хлань, Богдан Сарнавский и Иван Желизко.

Отметим, что "Лехия" сейчас занимает второе место во втором по силе дивизионе Польши и претендует на повышение в классе.

Напомним, летом прошлого года Вьюнник в составе молодежной сборной Украины (U-21) дошел до полуфинала молодежного Евро-2023, благодаря чему наша национальная команда впервые в истории пробилась на Олимпийские игры.

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