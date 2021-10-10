Фьюри - Уайлдер: онлайн-трансляция боя

"Бронзовый бомбардировщик" хочет взять реванш у "Цыганского короля" и вернуть себе чемпионский пояс.

В ночь на воскресенье, 10 октября, состоится боксерский поединок между британским чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером.

Местом грандиозной битвы станет T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри.

Остальные три самые престижные титулы хэвивейта - WBA, WBO и IBF - сосредоточил в своих руках украинец Александр Усик, отобрав их у британца Энтони Джошуа.

Бой между Фьюри и Уайлдером состоится 9 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Украине это будет уже утро 10 октября. Ориентировочное время начала поединка - не ранее 05:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию боя Фьюри - Уайлдер.

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Сначала бой Фьюри и Вайллдера был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставила организаторов подвинуть дату грандиозной битвы ;

; Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; В активе 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья;

На счету 35-летнего Уайлдера 42 победы (41 — нокаутом), одна ничья и одно поражение. В своем последнем бою в феврале 2020 американец проиграл Фьюри нокаутом и потерял пояс WBC.

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