Игроки "Динамо" вышли из отпуска и прошли медобследование

Игроки "Динамо" вышли из отпуска и прошли медобследование

17 января команда Мирчи Луческу отправится на сбор в Испанию.

Футболисты киевского "Динамо" вернулись из зимнего отпуска, который длился почти месяц, и традиционно перед возобновлением тренировочного процесса собрались для прохождения медобследования.

Об этом сообщил официальный сайт "бело-синих".

В первый день на плановую проверку здоровья приехали 15 украинских футболистов: Александр Андриевский, Денис Бойко, Валентин Моргун, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Илья Забарный, Александр Караваев, Богдан Леднев, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Александр Тимчик, Виктор Цыганков, Артём Шабанов, Николай Шапаренко и Владимир Шепелев. Остальные игроки пройдут медобследование 15 января.

Также отмечается, что накануне команда сдала тесты на COVID-19, все результаты - отрицательные.

В понедельник, 17 января, подопечные Мирчи Луческу отправятся на сбор в Испанию, где первый этап подготовки к весенней части сезона продлится в течение 10 дней.

Ранее сообщалось, что на первом сборе "бело-синие" проведут четыре спарринга. Соперниками киевлян будут "Реал Мурсия" (Испания), "Расинг Унион" (Люксембург), "Буде-Глимт" (Норвегия) и еще одна команда, которую объявят позже.

"Динамо" завершило осенью часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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