Гравці "Динамо" вийшли з відпустки та пройшли медобстеження

Гравці "Динамо" вийшли з відпустки та пройшли медобстеження

17 січня команда Мірчі Луческу вирушить на збір до Іспанії.

Футболісти київського "Динамо" повернулися із зимової відпустки, яка тривала майже місяць, і традиційно перед поновленням тренувального процесу зібралися для проходження медобстеження.

Про це повідомив офіційний сайт "біло-синіх".

У перший день на планову перевірку здоров'я приїхали 15 українських футболістів: Олександр Андрієвський, Денис Бойко, Валентин Моргун, Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Ілля Забарний, Олександр Караваєв, Богдан Лєднєв, Олександр Сирота, Сергій Сидорчук, Олександр Тимчик, Віктор Циганков, Артем Шабанов, Микола Шапаренко та Володимир Шепелєв. Решта гравців пройде медобстеження 15 січня.

Також зазначається, що напередодні команда здала тести на COVID-19, всі результати - негативні.

У понеділок, 17 січня, підопічні Мірчі Луческу вирушить на збір до Іспанії, де перший етап підготовки до весняної частини сезону триватиме протягом 10 днів.

Раніше повідомлялося, що на першому зборі "біло-сині" проведуть чотири спаринги. Суперниками киян будуть "Реал Мурсія" (Іспанія), "Расінг Уніон" (Люксембург), "Буде-Глімт" (Норвегія) та ще одна команда, яку оголосять пізніше.

"Динамо" завершило осінню частину УПЛ на другому місці турнірної таблиці , відставши від "Шахтаря" на два бали.

, відставши від "Шахтаря" на два бали. У першому матчі після зимової паузи чинні чемпіони України 26 лютого в Києві приймуть "Інгулець".

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