Испания – Коста-Рика: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

"Фурия Роха" начнет Мундиаль противостоянием с командой из Центральной Америки.
В среду, 23 ноября, в матче 1-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу сборная Испании сыграет с Коста-Рикой.
Поединок состоится на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе, который вмещает 40 тысяч зрителей. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Кроме испанцев и костариканцев, в этом квартете также будут играть сборные Германии и Японии. Они проведут очный поединок первого тура также 23 ноября, но в 15:00 по киевскому времени.
В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.
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Где смотреть матч Испания – Коста-Рика
На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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Прогнозы букмекеров на матч Испания – Коста-Рика
Букмекеры уверены, что подопечные Луиса Энрике победят в своем стартовом матче на ЧМ-2022. Коэффициент на это составляет 1,17. Ничья – 7,70. Выигрыш представителя Центральной Америки станет громкой сенсацией – 22,00.
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