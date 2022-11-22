Испания – Коста-Рика: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

"Фурия Роха" начнет Мундиаль противостоянием с командой из Центральной Америки.

В среду, 23 ноября, в матче 1-го тура группы E чемпионата мира-2022 по футболу сборная Испании сыграет с Коста-Рикой.

Поединок состоится на стадионе "Аль-Тумама" в Дохе, который вмещает 40 тысяч зрителей. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Кроме испанцев и костариканцев, в этом квартете также будут играть сборные Германии и Японии. Они проведут очный поединок первого тура также 23 ноября, но в 15:00 по киевскому времени.

В плей-офф (1/8 финала) выйдут две лучшие команды каждой группы.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу 2022: группы и турнирные таблицы

Где смотреть матч Испания – Коста-Рика

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Смотрите также: Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать турнир в Украине, где смотреть матчи

Прогнозы букмекеров на матч Испания – Коста-Рика

Букмекеры уверены, что подопечные Луиса Энрике победят в своем стартовом матче на ЧМ-2022. Коэффициент на это составляет 1,17. Ничья – 7,70. Выигрыш представителя Центральной Америки станет громкой сенсацией – 22,00.

Читайте также:

Три отмененных гола и прерванная беспроигрышная серия: Аргентина сенсационно уступила Саудовской Аравии на старте ЧМ-2022

Японские фанаты шокировали катарцев на чемпионате мира-2022 по футболу: видео завирусилось в Сети

Позор на чемпионате мира-2022: болельщикам покажут ледовое шоу жены Пескова