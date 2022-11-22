Іспанія – Коста-Рика: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

У середу, 23 листопада, в матчі 1-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Іспанії зіграє з Коста-Рикою.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Аль-Тумама" в Досі, який вміщує 40 тисяч глядачів. Початок зустрічі запланований на 18:00 за київським часом.

Крім іспанців і костариканців, у цьому квартеті також гратимуть збірні Німеччини та Японії. Вони проведуть очний поєдинок першого туру також 23 листопада, але о 15:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Де дивитися матч Іспанія – Коста-Рика

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Іспанія – Коста-Рика

Букмекери впевнені, що підопічні Луїса Енріке переможуть у у своєму стартовому матчі на ЧС-2022. Коефіцієнт на це становить 1,17. Нічия – 7,70. Виграш представника Центральної Америки стане гучною сенсацією – 22,00.

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