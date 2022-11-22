Німеччина – Японія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Бундестім розпочне боротьбу на турнірі поєдинком проти країни, де сходить сонце.
У середу, 23 листопада, в матчі 1-го туру групи E чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Німеччини зіграє з Японією.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Халіфа" в катарській столиці Досі. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом.
Крім німців і японців, у цьому квартеті також гратимуть збірні Іспанії та Коста-Рики. Вони в рамках першого туру проведуть очний поєдинок також 23 листопада, але о 18:00 за київським часом.
До плейоф (1/8 фіналу) вийдуть дві найкращі команди кожної групи.
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Де дивитися матч Німеччина – Японія
На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.
Також буде доступна радіотрансляція гри в ефірі Радіо Промінь.
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Прогнози букмекерів на матч Німеччина – Японія
На думку фахівців, очевидним фаворитом майбутнього поєдинку є європейська збірна. На перемогу команди Ганс-Дітер Фліка приймаються ставки з коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,65. Виграш представника Азії оцінений коефіцієнтом 6,90.
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