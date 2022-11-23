Подоляк розповів про тактику росіян на нинішньому етапі війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав три пункти, з яких на нинішньому етапі війни складається тактика країни-агресорки Росії.

Про це Подоляк повідомив у своєму Twitter.

Пункти радника голови ОП:

теракти в Білорусі, щоб втягнути її в сухопутну війну,

теракти в Бєлгороді, щоб підвищити лояльність росіян до війни,

інформкампанія щодо полонених, щоб дискредитувати Україну.

"Пам’ятаємо, що це саме Рф розпочала війну, руйнує міста і вбиває людей", - наголосив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк прогнозує, що через місяць-два серед політичного керівництва РФ можуть виникнути напружені конфлікти. За його словами, Росія програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї "політичної еліти".

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