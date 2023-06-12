Коваленко не спас: "Специя" проиграла матч за выживание и вылетела из Серии А (видео)

Украинский футболист вышел на поле во втором тайме.
"Специя" украинского полузащитника Виктора Коваленко уступила "Вероне" (1:3) в матче за сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе – Серии А.
Уже на пятой минуте встречи "Верону" вывел вперед Давиде Фараони. На 15-й минуте "Специя" отыгралась усилиями Итана Ампаду.
Однако еще до перерыва команда Марко Дзафарони забила еще два гола – дубль оформил Сириль Нгонге.
После перерыва "Специя" получила шанс сократить отставание – Фараони рукой выбил мяч из пустых ворот, за что получил прямую красную карточку. Однако Мбала Нзола на 70-й минуте не реализовал пенальти.
Несмотря на игру в большинстве, "Специя" больше так и не смогла забить и, как следствие, вылетела в Серию B.
Отметим, что Коваленко вышел на поле на 65-й минуте, однако ничем не сумел помочь своей команде.
Обзор матча
Напомним, в турнирной таблице чемпионата Италии "Специя" и "Верона" набрали одинаковое количество очков, финишировав на 17-м и 18-м местах соответственно. Согласно регламенту турнира, команды провели переходный матч за право остаться в Серии А на следующий сезон.
Кроме "Специи", по итогам сезона-2022/23 в Серию B также вылетели "Сампдория" и "Кремонезе", занявшие последние позиции в турнирной таблице Серии А.
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