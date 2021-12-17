Лацио - Дженоа: где смотреть и ставки букмекеров на очередной матч Шевченко в Серии А

В первых пяти играх чемпионата у руля "грифонов" украинский специалист не сумел победить.
В пятницу, 17 декабря, "Дженоа" Андрея Шевченко встретится с "Лацио" в стартовом матче 18-го тура итальянской Серии A.
Поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Начало игры - в 19:30 по киевскому времени.
Отметим, что для экс-наставника сборной Украины это будет седьмой матч во главе грифонов. В пяти поединках национального чемпионата "Дженоа" четырежды проиграла и однажды сыграла вничью. В последнем матче Серии А команда Шевченко уступила "Сампдорие" в принципиальном генуэзском дерби.
А вот в Кубке Италии у украинского тренера есть повод для радости. На неделе "Дженоа" в 1/16 финала обыграла "Салернитану" и вышла в следующий раунд турнира. Эта победа стала первой для Шевченко во главе "грифонов".
Где смотреть матч Лацио - Дженоа
На территории Украины поединок команды Шевченко против подопечных Маурицио Сарри в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором матчей Серии А.
Прогнозы букмекеров на матч Лацио - Дженоа
Очевидным фаворитом этого противостояния является римская команда. На победу "орлов" можно поставить с коэффициентом 1,58. Ничья - 4,05. Победа подопечных Шевченко оценивается коэффициентом 6,40.
- После 17 туров "Дженоа" с 10 очками идет в зоне вылета из Серии А, расположившись на 18-м месте. От спасительной 17-й строчки команду Шевченко отделяют всего два балла.
- "Лацио", набрав 25 очков, занимает 9-ю позицию в таблице Чемпионата Италии.
- В 19-м туре внутреннего первенства "грифоны" 21 декабря примут "Аталанту" Руслана Малиновского, а римляне 22 декабря приедут в гости к "Венеции".