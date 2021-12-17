Лацио - Дженоа: где смотреть и ставки букмекеров на очередной матч Шевченко в Серии А

Лацио - Дженоа: где смотреть и ставки букмекеров на очередной матч Шевченко в Серии А

В первых пяти играх чемпионата у руля "грифонов" украинский специалист не сумел победить.

В пятницу, 17 декабря, "Дженоа" Андрея Шевченко встретится с "Лацио" в стартовом матче 18-го тура итальянской Серии A.

Поединок состоится в Риме на "Стадио Олимпико". Начало игры - в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что для экс-наставника сборной Украины это будет седьмой матч во главе грифонов. В пяти поединках национального чемпионата "Дженоа" четырежды проиграла и однажды сыграла вничью. В последнем матче Серии А команда Шевченко уступила "Сампдорие" в принципиальном генуэзском дерби.

А вот в Кубке Италии у украинского тренера есть повод для радости. На неделе "Дженоа" в 1/16 финала обыграла "Салернитану" и вышла в следующий раунд турнира. Эта победа стала первой для Шевченко во главе "грифонов".

Где смотреть матч Лацио - Дженоа

На территории Украины поединок команды Шевченко против подопечных Маурицио Сарри в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO, являющийся официальным транслятором матчей Серии А.

Прогнозы букмекеров на матч Лацио - Дженоа

Очевидным фаворитом этого противостояния является римская команда. На победу "орлов" можно поставить с коэффициентом 1,58. Ничья - 4,05. Победа подопечных Шевченко оценивается коэффициентом 6,40.