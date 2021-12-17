Лаціо - Дженоа: де дивитися та ставки букмекерів на черговий матч Шевченка в Серії А

Лаціо - Дженоа: де дивитися та ставки букмекерів на черговий матч Шевченка в Серії А

У перших п'яти іграх чемпіонату біля керма "грифонів" український фахівець не зумів перемогти.

У п'ятницю, 17 грудня, "Дженоа" Андрія Шевченка зустрінеться з "Лаціо" у стартовому матчі 18-го туру італійської Серії A.

Поєдинок відбудеться в Римі на "Стадіо Олімпіко". Початок гри - о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що для екскерманича збірної України це буде сьомий матч на чолі "грифонів". У п'яти поєдинках національного чемпіонату "Дженоа" чотири рази програла та одного разу зіграла внічию. В останньому матчі Серії А команда Шевченка поступилася "Сампдорії" у принциповому генуезькому дербі.

А от у Кубку Італії український тренер має привід для радощів. На тижні "Дженоа" в 1/16 фіналу обіграла "Салернітану" та вийшла до наступного раунду турніру. Ця перемога стала першою для Шевченка на чолі "грифонів".

Де дивитися матч Лаціо - Дженоа

На території України поєдинок команди Шевченка проти підопічних Мауріціо Саррі у прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Серії А.

Прогнози букмекерів на матч Лаціо - Дженоа

Очевидним фаворитом цього протистояння є римська команда. На перемогу "орлів" можна поставити з коефіцієнтом 1,58. Нічия - 4,05. Перемога підопічних Шевченка оцінюється коефіцієнтом 6,40.