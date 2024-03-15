Лига конференций: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций сезона-2023/24.

Участие в ней приняли восемь клубов, которые смогли преодолеть 1/8 финала Лиги конференций. Это "Виктория" Пльзень, ПАОК, "Фенербахче", "Фиорентина", "Астон Вилла", "Брюгге", "Лилль" и "Олимпиакос".

Жеребьевка была "слепой", то есть команды не делили на сеяных и несеяных. Также не разводили между собой представителей одной страны.

Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций

"Брюгге" (Бельгия) – ПАОК (Греция)

"Олимпиакос" (Греция) – "Фенербахче" (Турция)

"Астон Вилла" (Англия) – "Лилль" (Франция)

"Виктория" Пльзень (Чехия) – "Фиорентина" (Италия)

Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций

"Астон Вилла" (Англия) / "Лилль" (Франция) – "Олимпиакос" (Греция) / "Фенербахче" (Турция)

"Виктория" Пльзень (Чехия) / "Фиорентина" (Италия) – "Брюгге" (Бельгия) / ПАОК (Греция)

Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 11 апреля, а ответные поединки – 18 апреля.

Первые встречи 1/2 финала Лиги конференций запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.

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