Лига конференций: результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Четвертьфинальные поединки пройдут 11 и 18 апреля.
В пятницу, 15 марта, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги конференций сезона-2023/24.
Участие в ней приняли восемь клубов, которые смогли преодолеть 1/8 финала Лиги конференций. Это "Виктория" Пльзень, ПАОК, "Фенербахче", "Фиорентина", "Астон Вилла", "Брюгге", "Лилль" и "Олимпиакос".
Жеребьевка была "слепой", то есть команды не делили на сеяных и несеяных. Также не разводили между собой представителей одной страны.
Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
"Брюгге" (Бельгия) – ПАОК (Греция)
"Олимпиакос" (Греция) – "Фенербахче" (Турция)
"Астон Вилла" (Англия) – "Лилль" (Франция)
"Виктория" Пльзень (Чехия) – "Фиорентина" (Италия)
Результаты жеребьевки 1/2 финала Лиги конференций
"Астон Вилла" (Англия) / "Лилль" (Франция) – "Олимпиакос" (Греция) / "Фенербахче" (Турция)
"Виктория" Пльзень (Чехия) / "Фиорентина" (Италия) – "Брюгге" (Бельгия) / ПАОК (Греция)
Первые матчи 1/4 финала Лиги конференций состоятся 11 апреля, а ответные поединки – 18 апреля.
Первые встречи 1/2 финала Лиги конференций запланированы на 2 мая, ответные игры – 9 мая.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги конференций состоится 29 мая на стадионе "Айя-София" в Афинах.
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