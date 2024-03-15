Ліга конференцій: результати жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу

У п'ятницю, 15 березня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2023/24.

Участь у ньому взяли вісім клубів, які змогли подолати 1/8 фіналу Ліги конференцій. Це "Вікторія" Пльзень, ПАОК, "Фенербахче", "Фіорентина", "Астон Вілла", "Брюгге", "Лілль" та "Олімпіакос".

Жеребкування було "сліпим", тобто команди не ділили на сіяних та несіяних. Також не розводили між собою представників однієї країни.

Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги конференцій

"Брюгге" (Бельгія) – ПАОК (Греція)

"Олімпіакос" (Греція) – "Фенербахче" (Туреччина)

"Астон Вілла" (Англія) – "Лілль" (Франція)

"Вікторія" Пльзень (Чехія) – "Фіорентина" (Італія)

Результати жеребкування 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Астон Вілла" (Англія) / "Лілль" (Франція) – "Олімпіакос" (Греція) / "Фенербахче" (Туреччина)

"Вікторія" Пльзень (Чехія) / "Фіорентина" (Італія) – "Брюгге" (Бельгія) / ПАОК (Греція)

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій відбудуться 11 квітня, а поєдинки-відповіді – 18 квітня.

Перші зустрічі 1/2 фіналу Ліги конференцій заплановано на 2 травня, ігри у відповідь – 9 травня.

Фінал нинішнього розіграшу Ліги конференцій відбудеться 29 травня на стадіоні "Ая-Софія" в Афінах.

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