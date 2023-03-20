Малиновский помог "Марселю" одержать волевую победу в матче чемпионата Франции (видео)

Команда украинца вышла во второе место в турнирной таблице Лиги 1.

"Марсель" украинского полузащитника Руслана Малиновского на выезде обыграл "Реймс" в матче 28-го тура чемпионата Франции – 1:2 .

Хозяева открыли счет уже на 13-й минуте, когда точным ударом отличился Фоларин Балогун.

Однако еще до перерыва "провансальцы" смогли не только отыграться, но и выйти вперед. Алексис Санчес оформил дубль, забив на 16-й и 29-й минутах.

Отметим, что Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и провел на поле 64 минуты.

Обзор матча

"Марсель" (59 очков) вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, опередив "Ланс" (57 баллов). Лидирует в чемпионате ПСЖ (66 пунктов). "Реймс" (43 очка) находится на девятой позиции.

В следующем туре команда Малиновского 31 марта будет принимать "Монпелье". 2 апреля "Реймс" на выезде сыграет с "Нантом".

Читайте также:

"Бавария" неожиданно проиграла центральный матч тура и упустила шанс возглавить Бундеслигу (видео)

"Ювентус" одолел "Интер" и приблизился к зоне еврокубков, "Лацио" выиграл римское дерби (видео)

"Барселона" драматично вырвала победу над "Реалом" и увеличила отрыв на вершине Ла Лиги (видео)