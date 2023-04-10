Манчестер Сити – Бавария: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого четвертьфинального поединка Лиги чемпионов между манчестерским и мюнхенским клубами.
Во вторник, 11 апреля, английский "Манчестер Сити" и немецкая "Бавария" проведут первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Команды встретятся на стадионе "Этихад" в Манчестере. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что ответный поединок состоится в среду, 19 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене.
Добавим, что победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первого поединка между "Манчестер Сити" и "Баварией".