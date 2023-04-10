Манчестер Сіті – Баварія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першого чвертьфінального поєдинку Ліги чемпіонів між манчестерським і мюнхенським клубами.

У вівторок, 11 квітня, англійський "Манчестер Сіті" та німецька "Баварія" проведуть перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

Команди зустрінуться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що поєдинок у відповідь відбудеться в середу, 19 квітня, на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Додамо, що переможець пари "Манчестер Сіті" – "Баварія" в півфіналі Ліги чемпіонів битиметься з сильнішим у протистоянні між мадридським "Реалом" і лондонським "Челсі".

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого поєдинку між "Манчестер Сіті" та "Баварією".