"Манчестер Сити" без Зинченко разнес "Брюгге" Соболя в Лиге чемпионов (видео)

"Манчестер Сити" без Зинченко разнес "Брюгге" Соболя в Лиге чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы как минимум временно возглавила группу А.

Английский "Манчестер Сити" разгромил бельгийский "Брюгге" в поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Ян Брейдель" завершилась со счетом 1:5.

В составе "горожан" голами отметились Жуан Канселу (30 минута), Рияд Мариз (43' с пенальти, 84'), Кайл Уокер (53') и Коул Палмер (67'). Хозяев ответили голом престижа Ханса Ванакена на 81-й минуте.

Украинец Эдуард Соболь вышел в стартовом составе "Брюгге" и провел на поле весь матч. Александр Зинченко остался на скамейке запасных английского клуба.

"Манчестер Сити" (6 очков) поднялся на первую строчку квартета. "Брюгге" с 4 баллами опустился на третью позицию.

В 22:00 в другом матче этой группы ПСЖ примет "РБ Лейпциг".

3 ноября "Манчестер Сити" и "Брюгге" вновь сыграют между собой, но уже в Англии.

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