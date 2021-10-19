Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Эксперты назвали причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

Эксперты назвали причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

golos.ua

По заключению судмедэкспертизы, Андрей Павлов умер из-за отравления алкоголем.

Во вторник, 19 октября, полиция Днепропетровской области опубликовала официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти 44-летнего Андрея Павлова, брата погибшего мэра Кривого Рога. Тело мужчины накануне обнаружил в квартире его друг. По данным полиции, следов насильственной смерти на его теле не было.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи, в частности, должны выяснить, не отравили ли Андрея Павлова специально, ведь, по свидетельствам многих людей, которые его знали, брат погибшего мэра Кривого Рога был трезвенником.

Ранее в полиции Днепропетровской области опубликовали показания товарища Андрея Павлова, который, вероятно, последним видел его живым. Он рассказал о последних часах его жизни, в частности, о жалобах на проблемы со здоровьем.

Напомним:

15 августа этого года на пороге своего загородного дома был найден мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. По заключению судмедэкспертов, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был с близкого расстояния.

По информации следствия, Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также из домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любом монтаже и наложении эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.

Следующая публикация