Эксперты назвали причину смерти брата погибшего мэра Кривого Рога

По заключению судмедэкспертизы, Андрей Павлов умер из-за отравления алкоголем.

Во вторник, 19 октября, полиция Днепропетровской области опубликовала официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти 44-летнего Андрея Павлова, брата погибшего мэра Кривого Рога. Тело мужчины накануне обнаружил в квартире его друг. По данным полиции, следов насильственной смерти на его теле не было.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, смерть криворожца наступила в результате токсического действия спиртов, случайного отравления алкоголем.

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Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следователи, в частности, должны выяснить, не отравили ли Андрея Павлова специально, ведь, по свидетельствам многих людей, которые его знали, брат погибшего мэра Кривого Рога был трезвенником.

Ранее в полиции Днепропетровской области опубликовали показания товарища Андрея Павлова, который, вероятно, последним видел его живым. Он рассказал о последних часах его жизни, в частности, о жалобах на проблемы со здоровьем.

Напомним:

15 августа этого года на пороге своего загородного дома был найден мертвым мэра Кривого Рога Константин Павлова. По заключению судмедэкспертов, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был с близкого расстояния.

По информации следствия, Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также из домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любом монтаже и наложении эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.

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