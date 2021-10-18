Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым

По словам очевидцев, еще утром Андрей Павлов был жив.

Брата погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова Андрея найден мертвым в собственной квартире. По предварительной информации следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.

Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает Telegram канал "Олег Ермолинский — блог Кривого Рога".

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"Около 18 вечера 18 октября друзья Андрея Павлова зашли проведать его и обнаружили мужчину мертвым. Сейчас в квартире брата покойного мэра Кривого Рога проводят следственные действия", — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, еще утром Андрей Павлов был жив.

Сейчас, как отмечает издание, рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения связанные с COVID-19. Утром Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие

По словам судмедэксперта, тело умершего направят на вскрытие уже сегодня, через несколько дней медики назовут истинную причину смерти.

Напомним:

15 августа этого года на пороге своего загородного дома был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. По заключению судмедэкспертов, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был произведен с близкого расстояния.

мэр Кривого Рога Константин Павлов. По заключению судмедэкспертов, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был произведен с близкого расстояния. По информации следствия, Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также с домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любого монтажа и наложения эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.

Скандальная смерть мэра Кривого Рога Константин Павлова — "Секретные материалы"

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