Брата погибшего мэра Кривого Рога нашли мертвым

По словам очевидцев, еще утром Андрей Павлов был жив.
Брата погибшего мэра Кривого Рога Константин Павлова Андрея найден мертвым в собственной квартире. По предварительной информации следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили.
Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает Telegram канал "Олег Ермолинский — блог Кривого Рога".
"Около 18 вечера 18 октября друзья Андрея Павлова зашли проведать его и обнаружили мужчину мертвым. Сейчас в квартире брата покойного мэра Кривого Рога проводят следственные действия", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, еще утром Андрей Павлов был жив.
Сейчас, как отмечает издание, рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения связанные с COVID-19. Утром Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие
По словам судмедэксперта, тело умершего направят на вскрытие уже сегодня, через несколько дней медики назовут истинную причину смерти.
Напомним:
- 15 августа этого года на пороге своего загородного дома был найден мертвым мэр Кривого Рога Константин Павлов. По заключению судмедэкспертов, он совершил самоубийство. Об этом свидетельствовало расположение оружия, гильзы и тела — все указывало на то, что выстрел был произведен с близкого расстояния.
- По информации следствия, Павлов длительное время находился дома один и никаких посторонних лиц в его доме и во дворе обнаружено не было. Видео с 4 камер наблюдения в доме Павлова, а также с домов его соседей изучили эксперты, которые отвергли версии о любого монтажа и наложения эффектов. Время рокового выстрела в 6:45 утра 15 августа.