Брата загиблого мера Кривого Рогу знайшли мертвим

За словами очевидців, ще вранці Андрій Павлов був живий.

Брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія знайдено мертвим у власній квартирі. За попередньою інформацією слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили.

Про це у понеділок, 18 жовтня, повідомляє Telegram-канал "Олег Ермолинский – блог Кривого Рога".

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"Близько 18 вечора 18 жовтня друзі Андрія Павлова зайшли провідати його і виявили чоловіка мертвим. Наразі в квартирі брата покійного мера Кривого Рогу проводять слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, ще вранці Андрій Павлов був живий.

Наразі, як зазначає видання, розглядають кілька версій причини смерті: зловживання алкогольними напоями та ускладнення пов'язані з COVID-19. Вранці Андрій Павлов скаржився на погане самопочуття

За словами судмедексперта, тіло померлого направлять на розтин вже сьогодні, за декілька днів медики назвуть справжню причину смерті.

Нагадаємо:

15 серпня цього року на порозі свого заміського будинку був знайдений мертвим міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов. За висновками судмедекспертів, він скоїв самогубство. Про це свідчило розташування зброї, гільзи та тіла - все вказувало на те, що постріл був зроблений з близької відстані.

міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов. За висновками судмедекспертів, він скоїв самогубство. Про це свідчило розташування зброї, гільзи та тіла - все вказувало на те, що постріл був зроблений з близької відстані. За інформацією слідства, Павлов тривалий час перебував вдома сам і жодних сторонніх осіб у його будинку та на подвір'ї виявлено не було. Відео з 4 камер спостереження у будинку Павлова, а також з будинків його сусідів вивчили експерти, які відкинули версії про будь-який монтаж та накладення ефектів. Час фатального пострілу о 6:45 ранку 15 серпня.

Скандальна смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова — "Секретні матеріали"

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