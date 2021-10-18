У Німеччині планують скасувати надзвичайний стан, оголошений через COVID-19

Надзвичайний стан в країні можуть припинити наприкінці листопада.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Спан заявив, що надзвичайний стан, введений через поширення коронавірусу, невдовзі може завершитися.

Про це Шпан оголосив у понеділок, 18 жовтня, на конференції міністрів охорони здоров'я федеральних земель, повідомляє видання Build.

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За його словами, припинити в країні НС вже можуть наприкінці листопада.

"Німеччина чекала цього з березня 2020 року, на той час "епідемічну ситуацію національного значення" вперше визначив Бундестаг. Тепер його більше не буде продовжено і, якщо Бундестаг підтримає це, він остаточно закінчиться наприкінці листопада", - сказав очільник МОЗ Німеччини.

Він зазначив, Інститут Роберта Коха класифікує "ризик для вакцинованих як середній", тому, зважаючи на поточний рівень вакцинації, епідемічна ситуація може закінчитися 25 листопада 2021 року.

"Це покладе край надзвичайного стану, який діяв з 28 березня 2020 року, і, отже майже 19 місяців", - говорять учасники зустрічі слова міністра охорони здоров’я. Водночас додав, " нормальні умови стануть можливими лише навесні наступного року".

Раніше повідомляли, у Франції хочуть подовжити надзвичайний стан, запроваджений через пандемію, до кінця липня наступного року. У французькому уряді переконані - скасовувати обмеження зарано.

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