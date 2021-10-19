Експерти назвали причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

За висновком судмедекспертизи, Андрій Павлов помер через отруєння алкоголем.

У вівторок, 19 жовтня, поліція Дніпропетровської області опублікувала офіційний висновок судово-медичної експертизи щодо причин смерті 44-річного Андрія Павлова, брата загиблого мера Кривого Рогу. Тіло чоловіка напередодні виявив в квартирі його друг. За даними поліції, слідів насильницької смерті на його тілі не було.

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.

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Наразі слідство встановлює всі обставини події. Слідчі, зокрема, повинні з’ясувати, чи не отруїли Андрія Павлова навмисне, адже, за свідченнями багатьох людей, які його знали, брат загиблого мера Кривого Рогу був непитущим.

Раніше у поліції Дніпропетровської області опублікували покази товариша Андрія Павлова, який, ймовірно, останнім бачив його живим. Він розповів про останні години його життя, зокрема, про скарги на проблеми зі здоров’ям.

Нагадаємо:

15 серпня цього року на порозі свого заміського будинку було знайдено мертвим міського голову Кривого Рогу Костянтина Павлова. За висновком судмедекспертів, він скоїв самогубство. Про це свідчило розташування зброї, гільзи та тіла - все вказувало на те, що постріл був з близької відстані.

За інформацією слідства, Павлов тривалий час перебував вдома сам і жодних сторонніх осіб у його будинку та на подвір'ї виявлено не було. Відео з 4 камер спостереження у будинку Павлова, а також з будинків його сусідів вивчили експерти, які відкинули версії про будь-який монтаж та накладення ефектів. Час фатального пострілу о 6:45 ранку 15 серпня.

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