"Манчестер Сити" объявил о самом дорогом трансфере в истории британского футбола

"Горожане" оформили переход Джека Грилиша.
"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.
Как сообщил официальный сайт "горожан", контракт с 25-летним англичанином рассчитан до 2026 года.
Как сообщает издание The Guardian, трансфер Грилиша обйшовся "небесно-голубым" в 100 миллионов фунтов около 117,5 млн евро). Этот переход стал самым дорогим в истории британского футбола.
Find out how much @JackGrealish will cost on @OfficialFPL ahead of the 2021/22 campaign!— Manchester City (@ManCity) August 6, 2021
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Предыдущий рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который в 2016 году заплатил "Ювентусу" француза Поля Погба 89,3 миллиона фунтов.
Отмечается, что совсем скоро "Сити" может обновить собственный рекорд. "Горожане" близки к трансферу нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Ранее сообщалось, что "шпоры" намерены выручить за своего лидера 160-170 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Грилиш провел 27 матчей на клубном уровне, забив 7 мячей и отдав 12 голевых передач.
- Новый сезон "горожане" откроют уже 7 августа поединком за Суперкубок Англии с "Лестером". Начало - в 19:15.
Ранее ТСН Проспорт писал, что Грилиш не сдержал восторга от объятий Шевченко после матча Евро-2020.