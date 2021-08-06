"Манчестер Сити" объявил о самом дорогом трансфере в истории британского футбола

"Манчестер Сити" объявил о самом дорогом трансфере в истории британского футбола

"Горожане" оформили переход Джека Грилиша.

"Манчестер Сити" объявил о приобретении полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Как сообщил официальный сайт "горожан", контракт с 25-летним англичанином рассчитан до 2026 года.

Как сообщает издание The Guardian, трансфер Грилиша обйшовся "небесно-голубым" в 100 миллионов фунтов около 117,5 млн евро). Этот переход стал самым дорогим в истории британского футбола.

Предыдущий рекорд принадлежал "Манчестер Юнайтед", который в 2016 году заплатил "Ювентусу" француза Поля Погба 89,3 миллиона фунтов.

Отмечается, что совсем скоро "Сити" может обновить собственный рекорд. "Горожане" близки к трансферу нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна. Ранее сообщалось, что "шпоры" намерены выручить за своего лидера 160-170 миллионов евро.

В прошлом сезоне Грилиш провел 27 матчей на клубном уровне, забив 7 мячей и отдав 12 голевых передач.

Новый сезон "горожане" откроют уже 7 августа поединком за Суперкубок Англии с "Лестером". Начало - в 19:15.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Грилиш не сдержал восторга от объятий Шевченко после матча Евро-2020.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку