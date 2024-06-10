Молдова – Украина: онлайн-трансляция товарищеского матча

Во вторник, 11 июня, сборная Украины сыграет с национальной командой Молдовы в заключительном контрольном матче перед стартом финального турнира Евро-2024.

Встреча состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Для команды Сергея Реброва это будет третий поединок в рамках подготовки к континентальному первенству. В первом спарринге украинская сборная 3 июня в Нюрнберге сыграла вничью с Германией (0:0), а затем 7 июня в Варшаве уступила Польше (1:3).

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Матчи финального турнира Евро-2024 пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля.

Сборная Украины на чемпионате Европы сыграет в группе E, где ее соперниками будут Румыния, Словакия и Бельгия. Команда Реброва начнет турнир 17 июня поединком против Румынии в Мюнхене.

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Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Молдова – Украина.